Auftragseinbruch

Valeo-Aktie ohne Reaktion: Schließung von E-Motoren-Werk in Bad Neustadt

29.09.23 16:25 Uhr

Der Autozulieferer Valeo will sein Elektromotorenwerk in Bad Neustadt in Unterfranken schließen.

Werbung

Das Unternehmen begründet das mit einem Auftragseinbruch. Der Bedarf der Kunden für dieses und nächstes Jahr sei unerwartet stark zurückgegangen, sagte ein Konzernsprecher am Freitag. Die restliche Fertigung werde im Juli 2024 nach Polen verlagert. Der bayerische IG-Metall-Chef Horst Ott kündigte Widerstand an. Valeo beschäftigt in Bad Neustadt derzeit rund 550 Mitarbeiter. Die dortige Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit 200 Mitarbeitern bleibe erhalten, sagte der Konzernsprecher. Die Betriebsratsvorsitzende Jessica Reichert sagte nach einer Betriebsversammlung am Nachmittag: "Jedem ist die Bestürzung anzusehen. Diese Nachricht ist ein Schock für uns." Valeo ist einer der weltweit größten Autozulieferer mit 110.000 Mitarbeitern und 20 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr. Deutsche Kunden stehen für 31 Prozent des Konzernumsatzes. Laut IG Metall werden in Bad Neustadt Elektromotoren unter anderem für Mercedes-Benz und Volvo entwickelt und gebaut. In Paris verharrt die Valeo-Aktie bei 16,38 Euro. /rol/DP/men BAD NEUSTADT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Valeo SA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valeo SA Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Konektus Photo / Shutterstock.com