Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis tendiert am Mittag südwärts

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte um 12:22 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 2,89 EUR. In der Spitze fiel die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 2,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21 Aurora Cannabis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,64 EUR erreichte der Titel am 10.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,60 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Aurora Cannabis gewährte am 10.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aurora Cannabis -1,74 CAD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,47 Prozent auf 60,59 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Aurora Cannabis 67,67 CAD umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2022 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Aurora Cannabis-Verlust in Höhe von -0,588 CAD je Aktie aus.

