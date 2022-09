Aurora Cannabis Aktie News: Anleger schicken Aurora Cannabis am Mittag ins Plus

Im Frankfurt-Handel gewannen die Aurora Cannabis-Papiere um 12:22 Uhr 1,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Aurora Cannabis-Aktie sogar auf 1,56 EUR. Mit einem Wert von 1,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Aurora Cannabis-Aktie belief sich zuletzt auf 622 Aktien.

Am 15.11.2021 markierte das Papier bei 7,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aurora Cannabis-Aktie derzeit noch 80,00 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aurora Cannabis-Aktie.

Am 13.05.2022 lud Aurora Cannabis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,72 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,85 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,43 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,16 CAD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 20.09.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 26.09.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Aurora Cannabis.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,268 CAD je Aurora Cannabis-Aktie belaufen.

