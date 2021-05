Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis zeigt sich fester

Zuletzt konnte die Aktie von Aurora Cannabis zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,1 Prozent auf 7,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 7,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 830 Aurora Cannabis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2020 erreicht. Bei 0,57 EUR fiel das Papier am 12.05.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,585 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

