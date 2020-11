Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis im Sinkflug

Die Aurora Cannabis-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 10,7 Prozent auf 8,68 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Aurora Cannabis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,60 EUR aus. Bei 9,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 43.095 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2019 00:00:00 markierte das Papier bei 41,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 0,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.05.2020 00:00:00 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aurora Cannabis einen Verlust von -0,584 CAD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Aurora Cannabis übertrifft Umsatzerwartungen - Aurora Cannabis-Aktie mehr als 20 Prozent höher

US-Wahlen und Cannabis - legales Hanf als Wirtschaftskurbel?

Cannabis-Aktien weiter mit Berg- und Talfahrt: Was Anleger jetzt wissen müssen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com