Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis gewinnt

Die Aurora Cannabis-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 5,80 EUR. In der Spitze gewann die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 5,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,84 EUR. Zuletzt wechselten 997 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2020 markierte das Papier bei 19,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 28.10.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,13 EUR ab.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Aurora Cannabis 2022 einen Verlust in Höhe von -0,708 CAD ausweisen wird.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

Aurora Cannabis-Aktie knickt ein: Weiter in den roten Zahlen

Ausblick: Aurora Cannabis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Legalisierungstrend treibt Marihuana-Branche an - Cannabis-ETFs legen deutlich zu

