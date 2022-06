Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte um 21.06.2022 16:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 1,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 1,27 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,27 EUR. Von der Aurora Cannabis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.294 Stück gehandelt.

Am 29.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 84,01 Prozent Plus fehlen der Aurora Cannabis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2022 bei 1,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,51 Prozent würde die Aurora Cannabis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Aurora Cannabis gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -4,72 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,85 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,43 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,16 CAD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 27.09.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,449 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Aurora Cannabis-Aktie letztlich höher: Aurora Cannabis weitet Verluste massiv aus

Ausblick: Aurora Cannabis präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cannabis-Aktien: Warum es sich lohnt, die Aktien im Auge zu behalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurora Cannabis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com