Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Die Aurora Cannabis-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,7 Prozent auf 1,32 EUR ab. Die Aurora Cannabis-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,32 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aurora Cannabis-Aktien beläuft sich auf 100 Stück.

Am 15.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 7,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 82,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 13,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Aurora Cannabis am 20.09.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,72 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,85 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 50,22 CAD, gegenüber 55,16 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,97 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Aurora Cannabis am 14.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Aurora Cannabis rechnen Experten am 26.09.2023.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -5,268 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

