Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis tendiert fester

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 7,72 EUR. In der Spitze gewann die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 7,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,83 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.713 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2019 00:00:00 erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.05.2020 00:00:00 bei 0,57 EUR.

Laut Analysten dürfte Aurora Cannabis im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,653 CAD einfahren.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, New York, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

