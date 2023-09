Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Aurora Cannabis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 0,595 USD ab.

Die Aurora Cannabis-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 0,595 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,590 USD. Bei 0,612 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 198.077 Aurora Cannabis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,620 USD erreichte der Titel am 15.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 172,269 Prozent Plus fehlen der Aurora Cannabis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,435 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,891 Prozent könnte die Aurora Cannabis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 14.06.2023 hat Aurora Cannabis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Aurora Cannabis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie in den Büchern stehen.

