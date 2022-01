Ausblick: Ajinomoto stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aktien in diesem Artikel

Ajinomoto wird am 31.01.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,189 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,452 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,59 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,70 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,999 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 9,95 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 9,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ajinomoto Co Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Hebel KO Emittent Laufzeit

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Ajinomoto Co Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh