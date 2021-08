Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AP Moeller - Maersk A-S (B) lädt am 06.08.2021 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 185,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AP Moeller - Maersk A-S (B) ein EPS von 21,00 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 55,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,01 Milliarden USD gegenüber 9,00 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 587,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 145,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 53,26 Milliarden USD, gegenüber 39,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net