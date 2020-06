Ausblick: Beyond Air veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Beyond Air veröffentlicht am 22.06.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2020 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,395 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Beyond Air in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 90,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 0,7 Millionen USD im Vergleich zu 7,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,820 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,260 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 7,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net