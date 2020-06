Ausblick: Cosel informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cosel wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.06.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.05.2020 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 8,10 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cosel 5,00 JPY je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,45 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei Cosel für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,40 Milliarden JPY aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 16,50 JPY, gegenüber 59,41 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 24,30 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 27,88 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net