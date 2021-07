Ausblick: First Busey präsentiert Quartalsergebnisse

First Busey veröffentlicht am 27.07.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,497 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte First Busey noch 0,470 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 99,7 Millionen USD – ein Plus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Busey 98,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie, gegenüber 1,83 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 404,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 399,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net