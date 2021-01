Ausblick: First Busey stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Busey präsentiert in der am 26.01.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2020 endete.

7 Analysten schätzen, dass First Busey für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,539 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,86 Prozent auf 100,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Busey noch 103,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,87 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 398,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 403,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net