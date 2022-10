Ausblick: Guotai Junan Securities gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Aktien in diesem Artikel

Guotai Junan Securities wird am 29.10.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,381 CNY gegenüber 0,390 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Guotai Junan Securities in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 10,79 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 9,99 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,62 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,64 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 45,93 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Guotai Junan Securities Co Ltd (A)

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Name Hebel KO Emittent

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Guotai Junan Securities Co Ltd (A)