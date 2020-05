Ausblick: HANKYU DEPARTMENT STORES verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HANKYU DEPARTMENT STORES wird am 25.05.2020 das Zahlenwerk zum am 31.03.2020 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 6,37 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HANKYU DEPARTMENT STORES noch -32,920 JPY je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 238,34 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,47 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 58,11 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 17,50 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 938,51 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 926,87 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.net