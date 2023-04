Ausblick: Hooker Furniture präsentiert Quartalsergebnisse

Hooker Furniture präsentiert in der am 13.04.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2023 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD gegenüber -0,330 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hooker Furniture in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,48 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 136,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 134,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD im Vergleich zu 0,970 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 588,6 Millionen USD, gegenüber 593,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net