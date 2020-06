Ausblick: Hydro S S Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aktien in diesem Artikel

Hydro S S Industries lässt sich am 22.06.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hydro S S Industries die Bilanz zum am 31.03.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 8,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 10,31 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hydro S S Industries in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,09 Milliarden INR im Vergleich zu 1,81 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 28,49 INR im Vergleich zu 15,73 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,71 Milliarden INR, gegenüber 7,02 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

