Ausblick: Jindal Steel and Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jindal Steel and Power wird am 25.05.2020 das Zahlenwerk zum am 31.03.2020 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,170 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -9,600 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Jindal Steel and Power 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 102,51 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jindal Steel and Power 101,59 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,669 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,600 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 393,67 Milliarden INR, gegenüber 393,72 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net