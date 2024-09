Ausblick: Matrix Service mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel

Matrix Service wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.09.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,210 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 202,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Matrix Service einen Umsatz von 205,9 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,965 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,940 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 741,5 Millionen USD, gegenüber 795,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net