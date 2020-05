Ausblick: Panasonic stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Panasonic präsentiert in der am 18.05.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2020 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,193 USD gegenüber 0,432 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 18,01 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,52 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,758 USD, gegenüber 1,11 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 71,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 73,01 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net