Ausblick: Taishin Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Taishin Financial präsentiert in der am 07.05.2019 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2019 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,338 TWD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,326 TWD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 13,74 Milliarden TWD – das wäre ein Zuwachs von 46,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,35 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,28 TWD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,09 TWD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 40,34 Milliarden TWD, gegenüber 39,72 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net