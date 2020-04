RIB Software wirbt vor Fristablauf für Übernahme durch Schneider

Interessierte Anleger sollten die Andienung nun unverzüglich durchführen, da es aufgrund der Corona-Krise zu Verzögerungen bei der banktechnischen Abwicklung der Annahmeerklärungen kommen könne, so RIB Software . Wenn die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie zum Ablauf der Frist am Mittwoch nicht erreicht wird, gibt keine weitere Annahmefrist.

Aktuell liege die Quote bei lediglich knapp 32,5 Prozent. Üblicherweise dienen Anleger allerdings erst gegen Ende der Frist ihre Aktien an.

Der Elektrotechnik-Konzern aus Rueil-Malmaison hatte im Februar die Offerte für 29 Euro je Aktie für den auf Software für das Bauwesen spezialisierten Konzern aus Deutschland vorgelegt. Das Übernahmeangebot bewertet die Deutschen mit rund 1,5 Milliarden Euro. RIB befürwortet den Deal. Schneider Electric will die Wachstumsstrategie des Softwareanbieters unterstützen.

"Der Angebotspreis von 29,00 Euro bietet eine Prämie von über 40 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der RIB-Aktie einen Tag vor Bekanntgabe der Transaktion. Seitdem haben der SDAX bzw. der TecDAX im Wesentlichen aufgrund der Corona-Krise um 22,2 bzw. 12,5 Prozent verloren", so RIB Software am Montag.

