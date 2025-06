Bär: Deutschland will Position in der Raumfahrt ausbauen

OSAKA (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will ihr Engagement in der Raumfahrt erhöhen und setzt dabei auch auf eine enge Zusammenarbeit mit Japan. "Wir wollen schlagkräftiger werden, unsere Führungsrolle ausbauen, in Europa und international, mit unseren großartigen Partnern wie Japan", sagte Raumfahrtministerin Dorothee Bär (CSU) in Osaka. Diese strategische Partnerschaft sei ihr sehr wichtig. Deswegen würden Deutschland und Japan ihre Zusammenarbeit in der kommenden Woche auch offiziell verlängern.

Wer­bung Wer­bung

Die CSU-Politikerin begleitete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner dreitägigen Reise nach Japan. Sie sprach auf einer Veranstaltung zur deutsch-japanischen Zusammenarbeit in der Raumfahrt beim Deutschen Nationentag auf der Weltausstellung Expo 2025 in Osaka.

Raumfahrt sei mehr, als nur die Sterne zu erreichen, sagte Bär. "Sie treibt Innovation, sie treibt Fortschritt." Wie Bär betonte auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit im Weltall. "Wenn wir unsere Erfahrungen und unser Wissen vereinen, können wir viel, viel mehr erreichen", sagte er./sk/DP/jha