DAX tiefrot - 15.000-Punkte-Marke nach unten durchbrochen

Der DAX startetet denn Handel noch oberhalb der psychologisch wichtigen 15.000er-Marke, rutscht kurz darauf jedoch weiter ab. Aktuell gibt der DAX 1,59 Prozent auf 15.018,69 Zähler nach, im Tief ging es bisher bis auf 14.983,80 Einheiten nach unten.

"Immer mehr Anleger hinterfragen die Rally des Jahres kritisch", merkte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. Im Zentrum stehe die Frage, ob die Unternehmen die erwarteten Gewinne auch dann erreichen könnten, wenn die Zinsen in den USA doch früher und schneller angehoben würden. Die anhaltenden Sorgen, dass die Notenbanken wegen einer anziehenden Inflation bald weniger Geld in die Märkte pumpen könnten, hatte den DAX in dieser Woche schwer belastet. Aktuell zeichnet sich eine düstere Wochenbilanz von mehr als zweieinhalb Prozent Minus ab.

An der Wall Street verunsichert zudem weiter der Haushaltspoker in Washington und die aktuellen Lieferengpässe in der Wirtschaft. Die Standardwerte-Indizes schlossen dort am Vortag deutlich im Minus.

