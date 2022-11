Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Vormittag an Fahrt

Das Papier von Ballard Power legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,1 Prozent auf 5,45 EUR. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,45 EUR an. Bei 5,44 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.095 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Bei 16,98 EUR erreichte der Titel am 08.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 67,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 5,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,93 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.08.2022 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 26,67 CAD – das entspricht einem Abschlag von 15,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,44 CAD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2022 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2022 einen Verlust in Höhe von -0,772 CAD je Aktie ausweisen dürften.

