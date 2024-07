Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 2,33 USD.

Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 2,33 USD abwärts. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,29 USD nach. Bei 2,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 77.360 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2023 auf bis zu 5,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 119,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.07.2024 (2,15 USD). Mit einem Kursverlust von 7,53 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Ballard Power seine Aktionäre 2023 mit 0,000 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD je Aktie ausschütten.

Am 07.05.2024 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,15 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 19,49 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,05 Mio. CAD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,722 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

