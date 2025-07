Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,7 Prozent auf 1,78 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,7 Prozent auf 1,78 USD. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,78 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,73 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 94.764 Ballard Power-Aktien.

Bei 2,71 USD markierte der Titel am 13.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 34,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 76,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Ballard Power ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,08 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 19,49 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Die Ballard Power-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet.

2025 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,494 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

