Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Ballard Power zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 1,86 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 1,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,81 USD. Bisher wurden heute 291.778 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 15.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,70 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 152,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 4,57 Prozent wieder erreichen.

Für Ballard Power-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CAD ausgeschüttet werden.

Ballard Power ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 CAD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,90 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 20,56 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Ballard Power-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,690 CAD je Ballard Power-Aktie.

