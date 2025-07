Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagnachmittag höher

Ballard Power im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 1,88 USD nach oben.

Das Papier von Ballard Power konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 1,88 USD. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,88 USD aus. Bei 1,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 48.007 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,48 USD) erklomm das Papier am 19.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 31,65 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Mit Abgaben von 46,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Ballard Power ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,08 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,49 Mio. CAD in den Büchern standen.

Am 11.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,494 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

