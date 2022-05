Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 26.05.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,5 Prozent auf 6,43 EUR. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,47 EUR an. Mit einem Wert von 6,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.200 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 14,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 27,25 CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,68 CAD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,566 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Ballard Power-Aktie mit zweistelligen Abschlägen: Ballard Power weitet Verluste aus

Ausblick: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wasserstoff kann laut Studie um Längen klimaschädlicher sein als CO2

