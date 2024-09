Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 1,82 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Ballard Power befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 1,82 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Ballard Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,80 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,85 USD. Bisher wurden via NASDAQ 125.985 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,01 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 120,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (1,62 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Ballard Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CAD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 12.08.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,56 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,90 Mio. CAD ausgewiesen.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,679 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Zurückhaltung in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor einem Jahr angefallen

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Freitagshandels