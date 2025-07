War das der Startschuss für die nächste Erholungsrally bei Alibaba?

600%-Momentum-Strategie

Gestern konnte die Alibaba-Aktie mehr als 7% zulegen und generierte mit dem Sprung über die 200.Tage-Linie ein neues technisches Kaufsignal. Für Rückenwind sorgte die Meldung, dass Nvidia den Verkauf seines H20-Chips für künstliche Intelligenz in China wieder aufnehmen wird.

Der Verkauf des Chips in China wurde Anfang dieses Jahres von der Trump-Regierung blockiert, nachdem Washington noch strengere Lizenzanforderungen für den Verkauf an China eingeführt hatte. Alibaba gehört neben Tencent und Baidu zu den größten Abnehmern des H20-Chips, der im Mittelpunkt ihrer Ambitionen im Bereich der KI-Entwicklung steht.

Alibaba will sich zukünftig auf die beiden Kernbereiche E-Commerce und "KI + Cloud" konzentrieren. Das Management betonte, dass die beiden Motoren das langfristige Wachstum antreiben sollen. Blickt man auf die Zahlen, so sprechen diese für die KI-Offensive. Der Umsatz mit KI-bezogenen Produkten kam schon sieben Quartale in Folge auf ein dreistelliges Wachstum. Massive Investitionen in Cloud-Computing und KI-Infrastruktur sollen diese Innovation zusätzlich weiter beschleunigen.

Fakt ist: In China liegen viele der potenziellen künftigen Highflyern noch immer weitgehend am Boden, obwohl die Zukunftsperspektiven mindestens genauso rosig sind wie bei den entsprechenden US-Pendants. Doch das könnte sich rasch ändern, zumal sich die Wirtschaftsdaten im Reich der Mitte zuletzt deutlich stabilisiert haben und die Regierung in China zunehmend auch stimulierend eingreift, vor allem die Binnenwirtschaft anzukurbeln, um die Abhängigkeit vom Export zu reduzieren. Das kommt ganz klar auch Alibaba zugute.

Nach +113,7% Gewinn folgt jetzt der nächste Einstieg bei Alibaba

Mit unserer ersten Alibaba-Hebel-Spekulation im unserer "600%-Momentum-Strategie" im Januar konnten wir Gewinne von über +113% realisieren. Nach einer Korrekturphase gewinnt die Aktie jetzt zunehmend an Dynamik. Zum Wochenstart sind wir wieder eingestiegen und setzen damit auf die nächste Erholungswelle.

Ihr Cliff Michel