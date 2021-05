CIMIC will Mehrheitsbeteiligung Devine vollständig übernehmen

Die HOCHTIEF -Tochter hält bereits 59 Prozent an der Devine Ltd, und will sich nun auch noch den Rest einverleiben. Dazu plant die CIMIC Group Ltd ein Bar-Angebot über insgesamt 15,6 Millionen australische Dollar (umgerechnet rund 9,9 Millionen Euro) bzw 0,24 australische Dollar je Devine-Aktie. Das ist doppelt so hoch wie der letzte Schlusskurs.

