Bas: SPD-Parteivorsitz ist historische Aufgabe

BERLIN (dpa-AFX) - Die nach dem SPD-Parteivorsitz strebende Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas hat das Amt als historische Aufgabe bezeichnet. Sie kündigte an, soziale Sicherheit, Bildungsgerechtigkeit und auch eine moderne, vielfältige Gesellschaft ins Zentrum ihrer Arbeit stellen zu wollen, sagte Bas in der Parteizentrale in Berlin. Nach dem historisch schlechten Wahlergebnis von 16,4 Prozent bei der Bundestagswahl gehe es um eine Neuaufstellung der Partei.

Tim Klüssendorf, der neuer Generalsekretär der Sozialdemokraten werden soll, kündigte an, dass die Partei zunächst die eigenen Hausaufgaben zu machen habe. "Ich glaube, wir haben einiges aufzuarbeiten. Das Wahlergebnis steckt uns allen noch in den Knochen", betonte er. "Da müssen wir in die interne Auseinandersetzung auch hin zum Parteitag gehen, uns die Karten legen, alles offen besprechen."

Klingbeil: Über eine Legislatur hinaus denken

Der Co-Vorsitzende Lars Klingbeil, seit vergangener Woche auch Vizekanzler und Finanzminister, sagte: "Die SPD ist mehr als eine Regierungsbeteiligung." Sie sei "eine stolze Volkspartei" und habe den Anspruch, programmatisch über eine Legislatur hinauszudenken. Er warnte davor, in Opposition zur eigenen Regierung zu gehen./cn/DP/mis