BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BAT. Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 25,26 GBP.

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 25,26 GBP. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 25,31 GBP zu. Bei 24,86 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 920.890 BAT-Aktien.

Am 22.09.2023 markierte das Papier bei 27,42 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 8,55 Prozent zulegen. Am 07.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,60 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,37 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 1,77 GBP je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,71 GBP für die BAT-Aktie aus.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BAT am 25.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2024 3,61 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

