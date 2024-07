BayWa Aktie News: BayWa büßt am Vormittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BayWa. Zuletzt fiel die BayWa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 14,50 EUR ab.

Das Papier von BayWa befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 14,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BayWa-Aktie bei 14,50 EUR. Bei 14,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.331 BayWa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,70 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 166,90 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,74 EUR am 15.07.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BayWa-Aktie.

Zuletzt erhielten BayWa-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,650 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BayWa am 25.03.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BayWa 0,13 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 5,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BayWa im Jahr 2024 0,325 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

