Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food kommt am Montagnachmittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,060 EUR.

Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie um 15:43 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,060 EUR. Bei 0,081 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,060 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,060 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 5.500 Stück.

Bei 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.741,667 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 02.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 29.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net