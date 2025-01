Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 0,243 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 09:14 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 0,243 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,220 EUR ab. Mit einem Wert von 0,220 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 1.050 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 11.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,100 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1.175,720 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2025 bei 0,220 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 10,455 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 27.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.03.2025 erwartet. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net