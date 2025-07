Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food zündet am Montagvormittag Kursrakete

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 61,5 Prozent auf 0,100 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:13 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 61,5 Prozent auf 0,100 EUR. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,100 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,069 EUR.

Bei einem Wert von 1,105 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.007,214 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,000 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,800 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net