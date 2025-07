Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag kaum bewegt

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,068 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 11:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,068 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,068 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,061 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,061 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.525,000 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 33.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net