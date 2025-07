Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bettermoo(d) Food-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,095 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 09:13 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,095 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,095 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,095 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,095 EUR.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,105 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 91,403 Prozent niedriger. Am 02.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 99,789 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net