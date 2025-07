Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger setzen Bettermoo(d) Food am Montagvormittag unter Druck

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 10,3 Prozent auf 0,061 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 09:14 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 10,3 Prozent auf 0,061 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,061 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,061 EUR.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,105 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 94,480 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 30.400,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net