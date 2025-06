Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food fällt am Nachmittag tief

Notierung im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 23,1 Prozent auf 0,100 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:44 Uhr mit Abschlägen von 23,1 Prozent bei 0,100 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,095 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,095 EUR.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,105 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.005,000 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 19,400 Prozent Luft nach unten.

Am 01.04.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 20000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Am 27.06.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net