Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food fällt am Mittag tief

Kurs der Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 5,2 Prozent auf 0,101 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 0,101 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,100 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,100 EUR.

Bei 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 90,905 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,081 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,801 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 01.04.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2025 endete, vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.06.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.06.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net