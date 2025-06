Bettermoo(d) Food Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus Bettermoo(d) Food

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 23,8 Prozent auf 0,099 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 23,8 Prozent im Minus bei 0,099 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,099 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,099 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.016,162 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 15.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,081 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,586 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 20000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 27.06.2025 vorlegen. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net