Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel an und legte um 6,7 Prozent auf 0,320 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 6,7 Prozent auf 0,320 EUR zu. Kurzfristig markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,320 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,300 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.200 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2024 auf bis zu 3,100 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 868,750 Prozent zulegen. Bei 0,200 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,500 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

