BigBearai Aktie News: BigBearai verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 7,09 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,09 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BigBearai-Aktie bisher bei 7,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,80 USD. Bisher wurden via New York 5.214.302 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2025 markierte das Papier bei 7,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,17 USD am 08.08.2024. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 83,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 05.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,03 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 41,51 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,99 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,12 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,730 USD je BigBearai-Aktie.

